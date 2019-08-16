Son Dakika Haberleri: Ankara'da zincirleme kaza: 5 yaralı
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Ankara'da zincirleme kaza: 5 yaralı

1 saat önce

ANKARA'da, yolcu otobüsü dahil 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme kaza: 5 yaralı, System.String[]
ANKARA'da, yolcu otobüsü dahil 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Konya kara yolu Karahamzalı mevkisinde meydana geldi. Ferhat B. yönetimindeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki 06 DNU 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Sinan E. yönetimindeki minibüse arkadan çarparak durdu. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
3 AĞIR YARALI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine ve diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.


- Ankara
Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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