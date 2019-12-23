Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolunda İstanbul yönüne giden Zafer D'nin kullandığı 80 DR 508 plakalı tır, Orhaniye Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tırın sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek park etti. Aynı yönde ilerleyen Hamdi D'nin kullandığı 06 YA 1480 plakalı otomobil, tırın yola savrulan lastiğine çarparak takla attıktan sonra refüje devrildi. Otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Bu sırada yoldan geçen Asım Çimen'in kullandığı 06 BK 2511 plakalı hafif ticari araç ise park halindeki tıra çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Çimen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür

5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış