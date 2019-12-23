Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolunda İstanbul yönüne giden Zafer D'nin kullandığı 80 DR 508 plakalı tır, Orhaniye Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tırın sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek park etti.

Aynı yönde ilerleyen Hamdi D'nin kullandığı 06 YA 1480 plakalı otomobil, tırın yola savrulan lastiğine çarparak takla attıktan sonra refüje devrildi. Otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bu sırada yoldan geçen Asım Çimen'in kullandığı 06 BK 2511 plakalı hafif ticari araç ise park halindeki tıra çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Çimen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü
Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış

Son Dakika Haberleri
23:06 Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Son Dakika
23:04 BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Son Dakika
23:04 Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 noktadaki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
23:01 Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:06:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]