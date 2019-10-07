Son Dakika Haberleri: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı

1 saat önce

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralıANKARA - Ankara'da bir TIR ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı

ANKARA - Ankara'da bir TIR ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Samsun istikametine seyreden Tuncay A. yönetimindeki 54 H 2047 plakalı TIR, kontrolden çıkarak Siteler mevkiinde aynı yönde seyreden Sedat G.'nin kullandığı 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kontrolünü yitiren Sedat G. ise yol üzerinde önünde seyreden kardeşi Birol G.'nin kontrolündeki 06 BP 1026 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobillerde bulunan Necla G., Caner G. (3), Kazım G. ve Zeynep Turunç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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