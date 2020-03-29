Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Sarp T. kontrolündeki 34 HN 0846 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı üzerinde seyrederken aynı istikamette ilerleyen 06 FL 4509 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller, yine aynı istikamette ilerleyen 06 BTB 957 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen 06 FL 4509 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü Sarp T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA