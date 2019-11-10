Son Dakika Haberleri: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Polatlı ilçesi Dua Tepe Anıtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen B. yönetimindeki 06 BLG 475 plakalı otomobil, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Dua Tepe Anıtı'na çıkmak için yolun sağında bekleyen 6 araca çarptı. Otomobilin çarptığı araçlar arasında motosikletlerin de olduğu belirtilirken, kazada yaralanan biri ağır 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 20:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]