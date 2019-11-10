Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, Polatlı ilçesi Dua Tepe Anıtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen B. yönetimindeki 06 BLG 475 plakalı otomobil, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Dua Tepe Anıtı'na çıkmak için yolun sağında bekleyen 6 araca çarptı. Otomobilin çarptığı araçlar arasında motosikletlerin de olduğu belirtilirken, kazada yaralanan biri ağır 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA