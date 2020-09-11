Ankara'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir- Ankara yolu Polatlı yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen ve aynı yönde seyreden 43 AAU 290, 16 LYG 85 ve 33 DCH 21 plakalı tırlar ile 03 VR 647 plakalı otomobil ve 14 NB 014 plakalı yolcu otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazadan dolayı Eskişehir-Ankara yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.