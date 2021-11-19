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Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi - Son Dakika

Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi

19.11.2021 09:37

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği binadaki hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz patlaması nedeniyle bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ankara'daki patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ankara'daki patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Keçiören'de meydana gelen patlamada, aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik şeridi çekilen olay yerinde polis detaylı inceleme yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarına ise sabah devam etti. Binadaki hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

İşte o kareler;

Ankara'daki patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı
Ankara'daki patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı
Ankara'daki patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı
Patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı
Patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı
Patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı
Patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi

Ankara Başsavcılığı, Patlama, Ankara, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi - Son Dakika
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