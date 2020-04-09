Ankara'daki 3 köyde arazi toplulaştırması yapılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara'nın Bala ilçesine bağlı 3 köyde arazi toplulaştırması uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bala'daki Büyükboyalık, Küçükboyalık ve Keklicek (Büyükbayat) bölgelerinde DSİ 5. Bölge Müdürlüğünce kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak, tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması sağlanacak.

Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma harici bırakılacak.