Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'iCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi. 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemdeydi.

Görüşme sonrası ilk açıklamayı yapan AB Konseyi Başkanı Michel, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI GÖRÜŞTÜK"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi.