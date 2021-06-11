Üye Girişi
Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor - Son Dakika

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

11.06.2021 15:54
Ankara'daki

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Abacı Peribacaları doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Abacı Peribacaları doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kapadokya'yı andıran doğasıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Abacı Peribacaları, 2 seyir terası, kameriyeler, yürüyüş yolları ve çocuklar için oyun alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçenin doğası ve termal sularıyla olduğu kadar jeolojik oluşumlarıyla da dikkati çektiğini söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda 250 jeolojik oluşumun bulunduğunu belirten Acar, "Bunlardan 19'unu ziyarete açtık. Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, Cumhurbaşkanlığınca 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Bu gelişme bizi mutlu etti." diye konuştu.

Abacı Peribacaları'na yönelik çeşitli yatırımlar yaptıklarını aktaran Acar, ziyaretçi sayısının artması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kızılcahamam, Kapadokya, oyunlar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki 'Abacı Peribacaları' doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor İBB 15:49 İBB "Halk Bakkal" projesine start verdi! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek 15:37 "Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın cevabı kırdı geçirdi
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş 14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 14:39 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı 14:24 Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı 14:15 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
15:59 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
15:59 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
15:58 Çekyata giren yılan ev halkına korku dolu anlar yaşattı! Komşu elleriyle yakaladı
15:45 Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
15:37 "Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın cevabı kırdı geçirdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım
15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Çekyata giren yılan ev halkına korku dolu anlar yaşattı! Komşu elleriyle yakaladı Çekyata giren yılan ev halkına korku dolu anlar yaşattı! Komşu elleriyle yakaladı         
15:59
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı         
14:52
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar         
14:42
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?         
13:38
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 16:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement