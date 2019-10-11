Son Dakika Haberleri: Ankara'daki "altın ve para sahteciliği" operasyonu
Son Dakika Güncel Ankara'daki 'altın ve para sahteciliği' operasyonu

Ankara'daki "altın ve para sahteciliği" operasyonu

1 saat önce

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya sahte altın ve para sürdürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara'daki

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya sahte altın ve para sürdürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerince, sahte para ve altınları piyasaya sürdükleri ve bazı kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, birçok vatandaşı sahte parayla dolandırdıkları ve başkentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan kişileri bile değersiz metalleri kaplama yöntemiyle gerçek altın gibi gösterip kandırdıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 4'ü tutuklandı. Diğer zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan firari 7 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ankara merkezli 9 ilde çarşamba günü, altın ve para sahteciliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanmış, çok sayıda altın görünümlü ziynet eşyası ile sahtecilikte kullanılan bazı malzemeler, iki külçe sahte altın ile bir kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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