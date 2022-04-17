Ankara'daki Antik Roma Tiyatrosu'nda restorasyon yüzde 70 tamamlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Antik Roma Tiyatrosu'nda başlattığı restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan ve Hacı Bayram-ı Veli ile Ankara Kalesi arasında bulunan antik tiyatro, Koruma Kurulu onayı ile özgün yapısı korunarak ve uygun malzemeler kullanılarak belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yenileniyor.

Arkeopark Projesi kapsamında 2020'de başlanan restorasyon çalışmaları yüzde 70 oranında tamamlandı.

Cumhuriyetin 100. yılında başkent turizmine kazandırılması hedeflenen tiyatroda basamak yerleştirme çalışmaları sürüyor.

Uluslararası pek çok antik tiyatro rekonstrüksiyonu örnek alınarak hazırlanan restorasyon projesi tamamlandığında, tiyatro yaklaşık 1500 seyirci kapasitesine sahip açık hava sahnesi olarak kullanılabilecek.

Gün yüzüne çıkmaya başlayan tiyatronun restorasyonunda Venedik Tüzüğü'ne uygun teknikler uygulanırken, kullanılan malzemelerin yerleştirilmesi uzmanlar eşliğinde hassasiyetle yürütülüyor.

"Yıl sonunda Roma Tiyatrosu'nun nihai hedefine ulaşmasını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, şu bilgileri verdi:

"Arkeopark Projesi içerisinde bulunan Roma Tiyatrosu 1. ve 2. derece sit alanında olduğu için çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz. Şu anda 1. Cavea bölüm işlemlerine devam ediyoruz. Daha sonra 2. Cavea kısmına geçeceğiz. Uluslararası normlara uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Roma Tiyatrosu, Ankara'nın önemli eserlerinden bir tanesi. Bu yıl sonunda Roma Tiyatrosu'nun nihai hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Daha sonra Arkeopark Projesi ile nitelendirerek Roma dönemini ayağa kaldıran bir eseri ortaya çıkarmış olacağız. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında sahne binası yapılacak ve üzerinde konserler ve birçok etkinlik düzenlenecek."