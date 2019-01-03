Ankara'daki Araştırma Görevlisi Cinayeti

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren zanlı ile babasının, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren zanlı ile babasının, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.



Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.



Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı H.İ.H. ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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