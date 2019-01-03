Son Dakika Haberleri: Ankara'daki Araştırma Görevlisi Cinayeti

Ankara'daki Araştırma Görevlisi Cinayeti

7 dakika önce

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren zanlı ile babasının, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Ankara'daki Araştırma Görevlisi Cinayeti, System.String[]
Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren zanlı ile babasının, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı H.İ.H. ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:51 Kaynak: AA

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