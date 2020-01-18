Ankara'daki asayiş denetimlerinde 2200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'daki asayiş denetimlerinde 2200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

1 saat önce

Ankara'daki asayiş denetimlerinde 2200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildiANKARA'da, yunus polisleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde 2200 gram uyuşturucu ile 45 tarihi eser ele geçirildi.

Ankara'daki asayiş denetimlerinde 2200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

ANKARA'da, yunus polisleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde 2200 gram uyuşturucu ile 45 tarihi eser ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen asayiş uygulamasında Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde durdurulan Özkan Ö.'ye ait otomobilde 2200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Özkan Ö.'nün narkotik köpeklerinin tespitini engellemek için uyuşturucuyu kimyonla karıştırdığı belirtildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen hafta ise Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde 3'ü heykel, 45 tarihi eser bulundu. Olayla ilgili 3 İran ve 1 Türk uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'daki asayiş denetimlerinde 2200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
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