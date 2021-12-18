Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1617 kişiden 320'si tutuklandı - Son Dakika

Başkentte 2-16 Aralık'ta yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1617 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde 2-16 Aralık'taki asayiş uygulamalarında şüpheli görülen 548 bin 650 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1617 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 320'si tutuklandı.

Kontrol edilen 199 bin 454 otomobilden 17'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 42 motosiklet ve 37 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 506 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Araçlarda ve yapılan üst aramalarında 541 kaçak bandrolsüz sigara, 47 kurusıkı tabanca, 64 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 799 fişek, 28 belgesiz av tüfeği ile 311 kesici ve delici alet ele geçirildi.