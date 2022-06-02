Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1971 şüpheliden 381'i tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1971 şüpheliden 381'i tutuklandı

02.06.2022 13:18
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1971 şüpheliden 381'i tutuklandı

Ankara'da son iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 1971 şüpheli yakalandı.

Ankara'da son iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 1971 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 13-26 Mayıs'ta asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 595 bin kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1971 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 381'i tutuklandı.

Kontrol edilen 342 bin 270 otomobilden 16'sının çalıntı olduğu belirlendi. 134 motosiklet ve 50 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 780 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda, 1614 paket kaçak sigara, 37 kurusıkı tabanca, 52 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 673 fişek, 24 belgesiz av tüfeği ile 91 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Pursaklar, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1971 şüpheliden 381'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1971 şüpheliden 381'i tutuklandı - Son Dakika
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