Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı

6 saat önce

ANKARA'da, Mamak Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı, System.String[]

ANKARA'da, Mamak Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali'ne, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Başkanı Mehmet Ali Demir ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Çelik ile yüzlerce kişi katıldı. Kurulan mangallarda pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Festivalde halk, çalınan kemençe eşliğinde horon oynadı.

'BALIK KARADENİZ'DE YAKALANIR, ANKARA'DA YENİR'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, festivallerin insanlar arasındaki kültür alışverişine katkıda bulunduğunu belirterek, "İlçemizin kültür, sanat, eğlence hayatına renk katması için balık festivali düzenliyoruz. Mamak Belediyesi olarak balık festivaline ev sahipliği yaparak bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bugün burada vatandaşımızla aynı sofrayı aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Balık Karadeniz'de yakalanır, ancak en tazesi Ankara'da yenir" dedi.

Halk festivalin her yıl düzenlenmesini istedi.


Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak
Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada Mansur Yavaş'a destek mesajları yağdı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı

Son Dakika Haberleri
22:36 Denizli'de çöken ahırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
22:36 Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
22:33 İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
22:32 El-Ezher'in Uluslararası Dayanışma Günü mesajına "Uygur Türkleri" sansürü iddiası - Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:40:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]