Ankara'daki balık festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
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Ankara'daki balık festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı

6 saat önce

Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldıANKARA'da, Mamak Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı

ANKARA'da, Mamak Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali'ne, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Başkanı Mehmet Ali Demir ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Çelik ile yüzlerce kişi katıldı. Kurulan mangallarda pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Festivalde halk, çalınan kemençe eşliğinde horon oynadı.

'BALIK KARADENİZ'DE YAKALANIR, ANKARA'DA YENİR' Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, festivallerin insanlar arasındaki kültür alışverişine katkıda bulunduğunu belirterek, "İlçemizin kültür, sanat, eğlence hayatına renk katması için balık festivali düzenliyoruz. Mamak Belediyesi olarak balık festivaline ev sahipliği yaparak bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bugün burada vatandaşımızla aynı sofrayı aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Balık Karadeniz'de yakalanır, ancak en tazesi Ankara'da yenir" dedi.

Halk festivalin her yıl düzenlenmesini istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Ankara'daki balık festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı

Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:15 Kaynak: DHA
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