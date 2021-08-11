Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Yahya Abdo ve Muhammed Abdo savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.Açıklamada ayrıca haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK'nın 213'üncü maddesi gereğince ayrı soruşturma başlatıldığı, olayın bütün yönleriyle araştırıldığı, her iki soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.