Müzisyen Onur Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Müzisyen Onur Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı

03.10.2022 17:49

Ankara'daki bir eğlence mekanında istek şarkı nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen müzisyen Onur Şener, son yolculuğuna uğurlandı. Şener’in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ankara'daki bir eğlence mekanında istek şarkı nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen müzisyen Onur Şener, son yolculuğuna uğurlandı. Şener'in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ankara'nın Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında üç kişi, dün gece istekte bulundukları bir şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir çocuk babası olan Onur Şener'in cenazesi, bugün Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Şener'in ailesi ve müzisyen arkadaşlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve çok sayıda siyasetçi de katıldı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Onur Şener, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Onur Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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