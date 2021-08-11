Ankara'daki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Ankara'da bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun-1 Mahallesi'ndeki 2 bin 746 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 18,1 milyon lira ile Tan Oto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.