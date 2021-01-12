Ankara'daki ByLock operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'daki ByLock operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçmişte örgütte çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika

Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti

1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak

Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu

Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun

Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti