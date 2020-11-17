Ankara'daki ByLock operasyonunda 22 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara'daki ByLock operasyonunda 22 gözaltı kararı

17.11.2020 09:53
Ankara'daki ByLock operasyonunda 22 gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki ByLock operasyonunda 22 gözaltı kararı - Son Dakika


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