Ankara'daki cinayetin zanlısı Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika

Ankara'daki cinayetin zanlısı Kırıkkale'de yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının zanlısı Kırıkkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Hürel Mahallesi 12. Sokak'ta bulunan bir evde Hakan Erdoğuş bıçaklanarak öldürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda E.M. isimli zanlı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakalandı. Zanlı E.M. ifadesinde, Hakan Erdoğuş ile arkadaş olduklarını ve olay gecesi birlikte alkol aldıklarını söyledi. Zanlı, alkolün etkisiyle aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, evde tartışmanın devam ettiğini ve bıçakla Erdoğuş'u öldürdüğünü anlattı. Zanlı, 112'yi arayarak arkadaşını öldürdüğünü söylediğini, daha sonra kaçtığını ifade etti. Zanlı, polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.