Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı

6 saat önce

Keçiören'de dün husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola teslim olan polis memuru tutuklandı.

Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı, System.String[]

Keçiören'de dün husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola teslim olan polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu bildirilen A.G'yi Ayvalı Caddesi'nde silahla öldürdükten sonra Etlik Polis Merkezi Amirliğine giden K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, savcılığın talebi doğrultusunda, sorgulandığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

K.E'nin ifadesinde, "A.G. ile sokakta karşılaştık. Bana hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine ateş ettim." dediği öğrenildi.

Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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