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Altındağ ilçesindeki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Altındağ ilçesindeki cinayetin zanlısı tutuklandı

28.11.2021 12:24

Ankara'da alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ankara'da alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hamamönü bölgesinde 18 Kasım'da Şahmerdan Gürbüz'ün silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, Gürbüz ile aralarında alacak verecek tartışması yüzünden husumet bulunan Osman Özdemir'in aracını olay yerine yakın bir bölgede terk ederek kaçtığını belirledi.

Yürütülen çalışmalar sonrası ekipler, Özdemir'in kız arkadaşı olduğu öğrenilen D.K'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda zanlı ve D.K. Sincan'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altındağ ilçesindeki cinayetin zanlısı tutuklandı
Altındağ ilçesindeki cinayetin zanlısı tutuklandı
Altındağ ilçesindeki cinayetin zanlısı tutuklandı
Altındağ ilçesindeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altındağ ilçesindeki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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