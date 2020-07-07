Ankara'daki "Dam" operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçmişte ahır olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işletenlere yönelik suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli Beypazarı adliyesine sevk edildi.

Bu şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise sorgulandıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Serbest bırakılanlardan 2'sine adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

Soruşturma

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, eskiden ahır olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işleten Ş.K. ile oğulları H.K. ve M.K. tarafından organize suç örgütü kurulduğu belirlenmişti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin adreslerinde 14 tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek, vatandaşlara zorla imzalattırıldığı belirlenen çek ve senetler ile mücevherler ele geçirilmişti.

Suç örgütünün, işlettikleri pavyona gelenlerden hesap adı altında fazla para istedikleri, kumar oynattıkları, borçlandırdıkları ve ödemeyenlere silah zoruyla senet imzalattıkları, kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve işlettikleri oto galeriler üzerinden tefecilik faaliyetinde bulundukları ileri sürülmüştü.