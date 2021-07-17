Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak faaliyet yürütenlere yönelik 9 Temmuz'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; 8'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen silinen doküman ve resimler, siber uzmanlarca dijital kazıma yapılarak, geri getirildi. Yapılan incelemelerde; DEAŞ terör örgütü mensuplarının infaz görüntülerine ait fotoğraflar ve örgütü simgeleyen bez parçası görüntülerinin yer aldığı tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Dakika

Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti

Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı

Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı

Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi

Çöp dökmek için evden çıkan Zehra'nın ölümünde kahreden detay! Yardıma koşan baba, yerde yatanın kendi kızı olduğunu görünce yıkıldı

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı

Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!