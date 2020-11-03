Ankara'daki DEAŞ soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'daki DEAŞ soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı

03.11.2020 16:45
Ankara'daki DEAŞ soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı, System.String[]

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i kadın 8'i, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınmıştı. Çatışma bölgelerinde bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif faaliyet gösterdikleri belirlenen zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.

Yabancı uyruklu zanlılardan M.B.H.A'nın terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı bildirilmişti.

Cumhuriyet, Ankara, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki DEAŞ soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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