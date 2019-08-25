Ankara'daki deprem
16 dakika önce
Ankara Valiliğince, merkez üssü Yenimahalle olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:48 Kaynak: AA
Ankara Valiliğince, merkez üssü Yenimahalle olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının bulunmadığı bildirildi.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi: Çocuk Koruma Evleri'nin kapatıldığı iddiası doğru değil Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük sermayeli şirketlerinin yöneticileri değişti Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kritik sağanak yağış uyarısı