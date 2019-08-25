Ankara'daki deprem anı kamerada
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Ankara'daki deprem anı kamerada Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
Ankara'daki deprem anı kamerada
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara, akşam saatlerinde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.55'de merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi.
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