Ankara'daki deprem Çankırı ve Çorum'da da hissedildi - Son Dakika

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi.

Vali Ayaz, taramaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

Çorum merkez ile Sungurlu ilçesinde de deprem hafif hissedildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, henüz olumsuz bir durumun yansımadığı bildirildi.