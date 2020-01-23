Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi - Son Dakika

Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi

6 saat önce

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi.

Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi, System.String[]

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. İlçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırıldı.


Merkez üssü Ankara Akyurt olan 3 deprem meydan geldi. Saat 06: 42'de ki ilk depremin büyüklüğü 3.9, saat 06: 54'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi. saat 07: 08'de meydana gelen üçüncü depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak belirlendi.


Ankara'da ki depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, ilçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırılarak aşağıya düştü. - ÇORUM

Sungurlu, Ankara, Deprem, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu
Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:38:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]