Son Dakika Haberleri: Ankara'daki Derneklerden Alper Taşdelen'e Ziyaret

Ankara'daki Derneklerden Alper Taşdelen'e Ziyaret

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Ankara'daki Derneklerden Alper Taşdelen'e Ziyaret, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Aydos Dernekler Federasyonu, Erzurum Dernekler Federasyonu, Yozgat Dernekler Federasyonu, Kars Dernekler Federasyonu ile Hitit Dernekler Federasyonu temsilcilerini makamında konuk eden Taşdelen, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte iyi ilişkiler yaşadıkları derneklerle önümüzdeki dönemde de bu iyi ilişkilerin sürmesi temennisinde bulundu. Derneklerin büyükşehirde yaşayan insanları bir araya getirme konusunda çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Taşdelen, belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çankaya Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Alper Taşdelen'i kutlayan dernek temsilcileri, yerel seçimde Taşdelen'e başarılar dilediler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Çankaya, Alper Taşdelen, Ankara, Taşdelen, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez! Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'daki Derneklerden Alper Taşdelen'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]