Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 193 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 09-15 Haziran arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranan 193 şahıs yakalandı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'daki devriye faaliyetlerinde 193 suçlu yakalandı - Son Dakika