Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika

Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:42

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Ortalığı savaş alanına çeviren patlama anı ise anbean kameraya yansıdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Korkutan patlama anı ise çevredeki bir kamera ile saniye saniye kayıt altına alındı.

GİRİŞ KATTA YAŞAYAN YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor.

ANBEAN KAMERADA

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan patlama anı kameralara da yansıdı. Korkutan anlarda dairenin bir anda alev topuna döndüğü görülüyor.

Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlaması kamerada

"GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI"

Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Binadakiler tahliye edildi, gereken önlemler alındı. Bölgedeki doğal gaz akışı kesildi." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir" denildi.

Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlaması kamerada
Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlaması kamerada
Ankara'da 6 katlı bir binada doğal gaz patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Yazar Funda Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti
11:56 Alt geçitte selde mahsur kalan sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu
11:47 Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Dilan Polat'ın hesabı hacklendi
11:43 Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor
11:45 Beşiktaş'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü
11:37 Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti
11:35 Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak
11:29 16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti
11:21 Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı
11:05 Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 13:03:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement