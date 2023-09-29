Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Korkutan patlama anı ise çevredeki bir kamera ile saniye saniye kayıt altına alındı.

GİRİŞ KATTA YAŞAYAN YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor.

ANBEAN KAMERADA

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan patlama anı kameralara da yansıdı. Korkutan anlarda dairenin bir anda alev topuna döndüğü görülüyor.

"GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI"

Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Binadakiler tahliye edildi, gereken önlemler alındı. Bölgedeki doğal gaz akışı kesildi." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir" denildi.