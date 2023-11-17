 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'daki doğalgaz patlaması kamerada - Son Dakika

Ankara'daki doğalgaz patlaması kamerada

Ankara'da bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada 1 kişi hafif yaralandı ve çevredeki birçok dükkan hasar gördü. Olay yerine doğal gaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17.11.2023 14:42  - Güncelleme: 14:43

Ankara'daki doğalgaz patlaması kamerada

ANKARA - Ankara'da bir iş yerinde meydana gelen 1 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir binanın 1'inci katındaki iş yerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi. Doğalgaz tesisatından kaynaklandığı belirtilen patlamada 49 yaşındaki bir kişi hafif yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan da hasar gördü. Olay yerine kısa sürede doğal gaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki doğalgaz patlaması kamerada - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Real Madrid'e şok üstüne şok! Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak
14:50 Metin Uca'nın kayıplarla geçen hayatı! Ailesinden sonra sevdiği 3 kadını kaybetmiş
14:38 Petekler için evine çağırdığı ustayı kayda aldı, düştüğü not mide bulandırıyor
14:22 Kargo çalışanı lüks sitede havuza düştü
14:06 Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü
13:55 Esad, ülkeden kaçanlar için genel af ilan etti! Tek kriteri var
13:56 Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm! İsrail askerleri Türk gazetecilerin kamerasını kırdı
13:47 Bu tarihlere dikkat! Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
13:36 Fenerbahçe iddiaları vardı! RB Leipzig, Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdi
13:16 Real Madrid'de deprem! Şimdi de Vinicius Junior sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2023 15:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'daki doğalgaz patlaması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement