Eğlence mekanlarında Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Başkentte, 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çankaya başta olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yenimahalle ve Altındağ semtlerinde yoğunlaştırılan uygulamalara, çeşitli birimlerden 750 personel katıldı.

Uygulama kapsamında birçok eğlence mekanı denetlenirken, 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Denetlemeler sırasında mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

Tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.