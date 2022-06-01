Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük, vurulduğu yerde ve saatte anıldı. Basın açıklamasının ardından Sarısülük'ün vurulduğu noktaya gitmek isteyenlere polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında polis memur Ahmet Şahbaz tarafından vurulan Ethem Sarısülük, bugün, öldürüldüğü Güvenpark'ta anıldı. Anmaya, Ethem Sarısülük'ün ailesinin yanı sıra CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfiye Sarısülük, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Söyleyecek söz bulamıyorum. Dokuz yıl oldu ama katiller yine çevremizde. Biz, 'Oğlumuz ölmedi' diyoruz. Yaşıyor. Biz, bir tane verdik, bin tane aldık. Tayyip bundan çatlıyor, çatlasın yine de. Her sene de yapacağım oğlumun yılını."

"BİZLERİN TARİHİ, DİĞERLERİNİN TARİHİ GİBİ KİRLİ VE UTANILACAK BİR TARİH DEĞİL"

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ise şöyle konuştu:

"Biz, CHP'li gençler olarak, bugün Ethem'i anmak için Ethem'in vurulduğu yerdeyiz. Bizim şanlı tarihimizde Ethem yazar, Ali İsmail yazar, Berkin Elvan yazar. Bizlerin tarihi, diğerlerinin tarihi gibi kirli ve utanılacak bir tarih değil. Onur duyulacak bir tarihtir. Biz, bugün bizlere edilen hakaretlerin, bugün bizlere Cumhurbaşkanı tarafından edilen küfürlerin bir Cumhurbaşkanı'na, tam da Recep Tayyip Erdoğan'a yakıştığını düşünüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bir 'sürtük' arıyorsa o 'sürtük', yıllarca beslediği Fethullah'tır. Bugün, burada bizler, Ethem'i anıyoruz. Bizler, bir hafta önce Deniz'i andık, Mahir'i andık, Hüseyin'i andık. Bizim tarihimiz bu. Bizim utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim gurur duyulacak bir tarihimiz var."

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Basın açıklamasının ardından Ethem Sarısülük'ü vurulduğu noktaya gitmek isteyenlere polis müdahale etti. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sarısülük'ün vurulduğu Güvenpark, polis tarafından ablukaya alındı.

Polis, müdahale sırasında basın mensuplarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı ve görüntü almalarına engel olmak istedi.