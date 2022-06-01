Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

01.06.2022 19:34

Ankara’daki Gezi eylemleri sırasında polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük, vurulduğu yerde ve saatte anıldı. Basın açıklamasının ardından Sarısülük’ün vurulduğu noktaya gitmek isteyenlere polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük, vurulduğu yerde ve saatte anıldı. Basın açıklamasının ardından Sarısülük'ün vurulduğu noktaya gitmek isteyenlere polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında polis memur Ahmet Şahbaz tarafından vurulan Ethem Sarısülük, bugün, öldürüldüğü Güvenpark'ta anıldı. Anmaya, Ethem Sarısülük'ün ailesinin yanı sıra CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfiye Sarısülük, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Söyleyecek söz bulamıyorum. Dokuz yıl oldu ama katiller yine çevremizde. Biz, 'Oğlumuz ölmedi' diyoruz. Yaşıyor. Biz, bir tane verdik, bin tane aldık. Tayyip bundan çatlıyor, çatlasın yine de. Her sene de yapacağım oğlumun yılını."

"BİZLERİN TARİHİ, DİĞERLERİNİN TARİHİ GİBİ KİRLİ VE UTANILACAK BİR TARİH DEĞİL"

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ise şöyle konuştu:

"Biz, CHP'li gençler olarak, bugün Ethem'i anmak için Ethem'in vurulduğu yerdeyiz. Bizim şanlı tarihimizde Ethem yazar, Ali İsmail yazar, Berkin Elvan yazar. Bizlerin tarihi, diğerlerinin tarihi gibi kirli ve utanılacak bir tarih değil. Onur duyulacak bir tarihtir. Biz, bugün bizlere edilen hakaretlerin, bugün bizlere Cumhurbaşkanı tarafından edilen küfürlerin bir Cumhurbaşkanı'na, tam da Recep Tayyip Erdoğan'a yakıştığını düşünüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bir 'sürtük' arıyorsa o 'sürtük', yıllarca beslediği Fethullah'tır. Bugün, burada bizler, Ethem'i anıyoruz. Bizler, bir hafta önce Deniz'i andık, Mahir'i andık, Hüseyin'i andık. Bizim tarihimiz bu. Bizim utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim gurur duyulacak bir tarihimiz var."

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Basın açıklamasının ardından Ethem Sarısülük'ü vurulduğu noktaya gitmek isteyenlere polis müdahale etti. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sarısülük'ün vurulduğu Güvenpark, polis tarafından ablukaya alındı.

Polis, müdahale sırasında basın mensuplarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı ve görüntü almalarına engel olmak istedi.

Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
CHP'li Ünsal: '2021 Yılında 1405 Tıp Doktorumuz Yurt Dışına Göç Etti' CHP'li Ünsal: '2021 Yılında 1405 Tıp Doktorumuz Yurt Dışına Göç Etti' Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davasında Verilen Cezalar ya 'Ertelendi' ya da 'Geri Bırakıldı' Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davasında Verilen Cezalar ya 'Ertelendi' ya da 'Geri Bırakıldı'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ethem Sarısülük, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'daki Ethem Sarısülük Anmasında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement