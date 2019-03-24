Son Dakika Haberleri: Ankara'daki Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ankara'daki Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Ankara'da gece saatlerinde meydana gelen ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Ankara'da gece saatlerinde meydana gelen ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerinde gece saatlerinde, Ufuk D. kontrolündeki 34 BMA 224 plakalı otomobil, Gölbaşı'ndan merkez istikametinde seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen Selahattin G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı otomobile çarparak yok kenarındaki akaryakıt istasyonuna savrulmuştu. 1'i ağır 4 kişi yaralandığı ve iki otomobilin de kullanılamaz hale geldiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, benzinliğe yaklaşan aracın yan bir şekilde benzinlik girişindeki aydınlatma direğine çarptığı ve takla attığı, araç içerisinde bulunan bir kişinin dışarıya savrulduğu ve hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görülüyor. Aracın takla attığını gören görevlilerin, yardıma koşması ve yaralıları araçtan çıkartarak dışarıya taşıdıkları da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler arasında yer aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
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