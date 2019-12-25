Ankara'daki FETÖ operasyonlarına yönelik haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 6 soruşturma kapsamında TÜBİTAK çalışanları, muvazzaf askerler, eski hakim ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 131 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 64'ü yakalandı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamalarına göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda, kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile örgüt mensubu sivillerin arasında bulunduğu 12 ildeki 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ünün "sivil imam", ikisinin muvazzaf asker ve 6'sının ihraç edilmiş, 10'unun geçici olarak görevden uzaklaştırılmış asker olduğu duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "sivil imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak haberleştikleri ve örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen bir teğmen ve biri geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 35 astsubay olmak üzere toplam 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 22 ilde operasyon yapıldı.

TÜBİTAK personeli hakkındaki gözaltı kararı

FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik soruşturmada, kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle örgüt mensuplarıyla haberleştikleri ve örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen beş ildeki 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında Başsavcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda örgüt mensubu olduğuna ilişkin deliller elde edilen tamamı ihraç edilmiş 26 eski kamu görevlisi hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 14 ilde gözaltı kararı çıkarılırken, bir başka soruşturma kapsamında Ankara'daki 8 ByLock kullanıcısının yakalanması için gözaltı kararı alındı.

İdari yargı sınavı soruşturmasında 20 kişi için gözaltı

Başsavcılığın 2013'teki İdari Yargı Sınavı sorularına örgüt mensuplarınca sınav öncesinde erişilerek FETÖ'nün "hakim-savcı çalışma evlerindeki mensuplarına dağıtıldığına" ilişkin soruşturması kapsamında da soruları alarak sınavı kazandığı anlaşılan ve ihraç edilen ikisi askeri hakim olmak üzere 3 hakim ve 6 hakim adayının arasında bulunduğu 20 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Soruşturmalar kapsamında emniyet birimlerince başlatılan operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.