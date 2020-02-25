Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 kişiden 13'ü yakalandı.

Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 kişiden 13'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerden 13'ünü yakaladığı, 11 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı
CHP'li Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorusuna kızdı: Erdoğan'a sorabiliyor musun? Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:05:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]