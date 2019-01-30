Ankara'daki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama
45 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildiği hatırlatıldı.
Şüpheli 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, 6'sının ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:09 Kaynak: AA
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