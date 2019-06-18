Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında, aralarında Sağlık Bakanlığı çalışanı 8 kişi ile eski...
25 dakika önce
Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında, aralarında Sağlık Bakanlığı çalışanı 8 kişi ile eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı 2 kişinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:53 Kaynak: AA
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