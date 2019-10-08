Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları...
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Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:00 Kaynak: AA
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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