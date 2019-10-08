Son Dakika Haberleri: Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları...
Son Dakika Güncel Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları...

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları...

26 dakika önce

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları..., System.String[]

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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