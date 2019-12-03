Son Dakika › Güncel › Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı...
6 saat önce
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara'da Afgan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti