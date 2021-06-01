Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü yakalandı - Son Dakika

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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