Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, biri sivil mahrem imam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisaklı ve irtibatlı olduğu anlaşılan emekli tuğgeneraller C.Ç, N.C, S.A. ile mahrem imam Y.Ö. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara ve daha önce görev yaptıkları illerde, büfe, bakkal, market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile bağlı oldukları mahrem imamların kullanımındaki operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen emekli askerler ve mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilere ilişkin detaylar

Alınan bilgiye göre şüphelilerden S.A, piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliği terfi ettirildi.

Ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atanan S.A, bu göreve başlamadan kısa bir süre önce Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi.

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı şüpheli C.Ç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan sözde atama listesinde yer aldı.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan yaklaşık iki yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen C.Ç'nin yargılanmasına, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Eski MSB Personel Daire Başkanı şüpheli N.C, kurmay topçu albay rütbesindeyken 2011'de YAŞ kararıyla tuğgeneralliğine terfi ettirildi. N.C, darbe girişiminin ardından emekliye ayrıldı.

FETÖ imamı olduğu iddiasıyla aynı operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.Ö'nün de özel bir şirkette çalıştığı öğrenildi.