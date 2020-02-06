Ankara'daki FETÖ üyesi zabıt katiplerinden sorumlu sanığa 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki FETÖ üyesi zabıt katiplerinden sorumlu sanığa 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Ankara'daki FETÖ üyesi zabıt katiplerinden sorumlu sanığa 8 yıl 9 ay hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara'daki örgüt üyesi zabıt katiplerinden sorumlu olduğu tespiti üzerine hakkında dava açılan sanık Ayşe Çelik'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara'daki FETÖ üyesi zabıt katiplerinden sorumlu sanığa 8 yıl 9 ay hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara'daki örgüt üyesi zabıt katiplerinden sorumlu olduğu tespiti üzerine hakkında dava açılan sanık Ayşe Çelik'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.


Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanık Çelik ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Çelik, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u hiç kullanmadığını öne süren Çelik, beraat talebinde bulundu. Sanık hakkındaki hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Çelik'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. - ANKARA

Ayşe Çelik , Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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