Ankara'daki FETÖ üyesi zabıt katiplerinden sorumlu sanığa 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara'daki örgüt üyesi zabıt katiplerinden sorumlu olduğu tespiti üzerine hakkında dava açılan sanık Ayşe Çelik'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanık Çelik ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Çelik, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u hiç kullanmadığını öne süren Çelik, beraat talebinde bulundu. Sanık hakkındaki hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Çelik'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. - ANKARA