Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme

6 saat önce

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin görünmez kahramanları filyasyon ekiplerinin çağrı merkezi ve sahadaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme, System.String[]

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin görünmez kahramanları filyasyon ekiplerinin çağrı merkezi ve sahadaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dr. Şimşek, filyasyonun pozitif vakanın temaslarına yönelik bir saha araştırması yöntemi olduğunu, hekim ve sağlık çalışanından oluşan en az 50 kişilik ekibin bunun için çalıştığını söyledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin bilgilerinin Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ekranına düştüğünü aktaran Şimşek, hemen bu kişiye ulaştıklarını, eğer evindeyse durumu hakkında bilgi verdiklerini ve en kısa zamanda ambulansla hastaneye yatışını yapacaklarını söylediklerini ifade etti.

Şimşek, daha sonra Ostim İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan Kriz Koordinasyon Merkezindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığındaki ekibe haber verdiklerini ve hastanın adres bilgilerini ve telefonunu ilettiklerini aktardı.

Hastanın temas ettiği kişilere ulaşılıyor

Hastanın ambulansla alınarak uygun bir pandemi hastanesine nakledildiğini ve oradaki ekibe emanet edildiğini anlatan Şimşek, daha sonra temas ettikleri kişilerin araştırılmasına geçildiğini kaydetti.

Şimşek, "Bizimle aynı anda 25 ilçedeki sağlık müdürlüklerinin ekranına da kişilerin bilgisi düşüyor. Örneğin, Çankaya'da oturuyorsa, Çankaya İl Sağlık Müdürlüğü, Yenimahalle'de oturuyorsa Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü ekranına düşüyor. Bu ilçe sağlık müdürlüğünün saha timleri var, Ankara toplamında şu an itibarıyla 241. Bu saha timlerimiz pozitif vakanın temas ettiği aileye ulaşıyor." diye konuştu.

Ekranda sadece kişinin birlikte ikamet ettiği aile fertlerinin bulunduğunu aktaran Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir de temas ettiği diğer kişiler var. Çalışan bir kişiyse iş yeri temasları da olacak şüphesiz. Bulunduğu, aynı ortamı soluduğu oda arkadaşları, bir arada bulunup yemek yedilerse bu sayı Sayın Bakanımız '4,5' dedi ama bazen kişilere göre değişebiliyor, 30 da olabiliyor. 50 de olabiliyor. Bütün bunlara ilçe sağlık müdürlüklerinin saha timleriyle ulaşıyoruz. Saha timleri semptomlarının olup olmadığını soruyorlar daha sonra da bir sıkıntıları olduğunda aramaları için telefonlarını bırakıyorlar. Bir de aile hekimlerimiz her gün bu temaslıları telefonla arayarak, semptomları olup olmadığını soruyorlar ve 14 gün boyunca bu işlem sürüyor."

"Temaslı vakaları tespit ediyoruz"

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında tıbbi teknolog olarak sahada görev yapan Hasan Hüseyin Zorgül de çağrı merkezinden kendilerine bilgi verilmesi üzerine ilgili adrese gittiklerini ve temaslı vakaları tespit ettiklerini söyledi.

Temaslı vakalara doldurmaları için onam formu verdiklerini ve bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Zorgül, "Kişilere, '14 gün süre içinde ilgili aile hekiminiz tarafından aranacaksınız, herhangi bir semptom ya da bulgularınız olduğunda, en yakın sağlık kuruluşu ya da 112'ye başvurarak ilgili hastaneye sevkiniz sağlanacaktır.' diyerek bilgilendirme yapıyoruz. 14 gün içinde gerek aile hekimleri gerek saha ekipleri tarafından takibi sağlanıyor. Takip bittiği andan itibaren de sonlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 04:50 Kaynak: AA

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